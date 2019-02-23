Son Dakika Haberleri: Akar-Shanahan görüşmesinde ABD'nin YPG'ye desteği ele alındı

Akar-Shanahan görüşmesinde ABD'nin YPG'ye desteği ele alındı

2 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Akar-Shanahan görüşmesinde ABD'nin YPG'ye desteği ele alındı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Görüşmede, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar ve ABD tarafından YPG/PYD'ye verilen destekle ilgili Türkiye'nin endişeleri ele alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:55 

Suriye, Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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