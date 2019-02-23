Akar-Shanahan görüşmesinde ABD'nin YPG'ye desteği ele alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Görüşmede, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar ve ABD tarafından YPG/PYD'ye verilen destekle ilgili Türkiye'nin endişeleri ele alındı.

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