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Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek,...
6 saat önce
Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor"
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor"
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