Son Dakika Haberleri: Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek,...
Son Dakika Güncel Akar: 'SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek,... - Son Dakika

Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek,...

6 saat önce

Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor"

Akar:

Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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