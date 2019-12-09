Son Dakika Haberleri: Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için...
Son Dakika Güncel Akar: 'SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için... - Son Dakika

Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (8)

Akar, Gallup'un verilerine göre, Rakka ve Haseke'de yerel halkın Barış Pınarı Harekatını destekleme oranının yüzde 57 olduğunu belirtti.

Akar: "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor"

Akar: SMO terörist değil, bizimle omuz omuza topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için...

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:17 Kaynak: AA
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