Akar: (Son yayımlanan Navtex) İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması (3) ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Akar: (Son yayımlanan Navtex) İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."
Akar: "(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:11 - Kaynak: AA
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