Son Dakika Haberleri: Akar: Sorunlarımızı barışçıl yollarla çözmek için çalışmalıyız

Akar: Sorunlarımızı barışçıl yollarla çözmek için çalışmalıyız

5 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü.

Akar: Sorunlarımızı barışçıl yollarla çözmek için çalışmalıyız, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Akar, görüşmeye ilişkin, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:00 

Yunanistan, Hulusi Akar, Ekonomi
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