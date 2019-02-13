Akar: Sorunlarımızı barışçıl yollarla çözmek için çalışmalıyız
5 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü.
Milli Savunma Bakanı
Akar, Yunanistan
Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Akar, görüşmeye ilişkin, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:00
Survivor'da Adaya Veda Eden Türk İsim Kader Karakaya Oldu
Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim
Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı