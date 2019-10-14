Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması...
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Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. "
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