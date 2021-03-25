Akar: "(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık...
25.03.2021 15:59
Akar: "(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık.
Akar: "(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '(Şoygu görüşmesi) Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık... - Son Dakika
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