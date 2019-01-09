Akar-Şoygu Görüşmesinde, İdlib'deki Son Gelişmeler ve Bölgesel Güvenlik Konuları, Soçi'deki...
41 dakika önce
Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları, Soçi'deki mutabakat kapsamında değerlendirildi.
Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib
'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları, Soçi
'deki mutabakat kapsamında değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:00 Kaynak: AA
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