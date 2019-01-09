Son Dakika Haberleri: Akar-Şoygu Görüşmesinde, İdlib'deki Son Gelişmeler ve Bölgesel Güvenlik Konuları, Soçi'deki...

Akar-Şoygu Görüşmesinde, İdlib'deki Son Gelişmeler ve Bölgesel Güvenlik Konuları, Soçi'deki...

41 dakika önce

Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları, Soçi'deki mutabakat kapsamında değerlendirildi.

Akar-Şoygu Görüşmesinde, İdlib'deki Son Gelişmeler ve Bölgesel Güvenlik Konuları, Soçi'deki..., System.String[]
Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları, Soçi'deki mutabakat kapsamında değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:00 Kaynak: AA

Soçi, İdlib, Güncel
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