Akar-Şoygu Görüşmesinde, Soçi'deki Üçlü Zirve Öncesi Suriye'deki Gelişmeler ile Başta İdlib Olmak...
31 dakika önce
Akar-Şoygu görüşmesinde, Soçi'deki üçlü zirve öncesi Suriye'deki gelişmeler ile başta İdlib olmak üzere bölgedeki son durumun ele alınması bekleniyor.
Akar-Şoygu görüşmesinde, Soçi
'deki üçlü zirve öncesi Suriye
'deki gelişmeler ile başta İdlib
olmak üzere bölgedeki son durumun ele alınması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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