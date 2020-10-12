Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği... - Son Dakika

Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği...

12.10.2020 15:47
Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği..., System.String[]

Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.

Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.

Ermenistan, İşgal, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği... - Son Dakika

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