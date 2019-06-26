Akar-Stoltenberg görüşmesi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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