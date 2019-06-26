Son Dakika Haberleri: Akar-Stoltenberg görüşmesi
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Akar-Stoltenberg görüşmesi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Jens Stoltenberg, Güncel
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