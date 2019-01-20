Son Dakika Haberleri: Akar: "Şu Anda Önümüzde Duran Problem Sahası Münbiç, Fırat'ın Doğusu Var. Bununla İlgili...

Akar: "Şu Anda Önümüzde Duran Problem Sahası Münbiç, Fırat'ın Doğusu Var. Bununla İlgili...

23 dakika önce

Akar: "Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam"

Akar:
Akar: "Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Münbiç, Fırat, Güncel
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