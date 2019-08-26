Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...
1 saat önce
Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor"
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Akar: "( Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor"
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşma ihlal edilmedi Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı