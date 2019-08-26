Son Dakika Haberleri: Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...
Son Dakika Güncel Haber

Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...

1 saat önce

Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor"

Akar:

Akar: "( Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşma ihlal edilmedi
Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "(Suriye'de güvenli bölge) Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]