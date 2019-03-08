Akar: "(Suriye) Rejimden En Büyük Şikayetimiz Ateşkesin Bozulması. Ateşkese Uymalarını Bekliyoruz.
1 saat önce
Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz.
Akar: "(Suriye
) Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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