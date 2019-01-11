Akar, Suriye Sınırındaki Birliklerde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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