Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla toplandı - Son Dakika

Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla toplandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Akar, Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla toplandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'ne gelen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, burada sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi.

İlgili kurum temsilcilerinin de yer aldığı kritik öneme sahip toplantıda ayrıntılı brifing alan Akar, gerekli talimatları verdi.

Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Suriye, İdlib, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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