Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması

HATAY - Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mete Yarar: "Coğrafyada değişiklik Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil"
İdlib'de şehit olan askerlerimizin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok Prens Muhammed bin Selman, amcasını ve diğer veliaht prensi tutuklattı

Son Dakika Haberleri
08:02 Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi
07:47 Bistronominin yaratıcısı İstanbul'a geliyor
07:47 İDİL BİRET: Müzik bir iş değil, misyon
07:38 Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç şakalaşma: Öp bir kere
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 10:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]