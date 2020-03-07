Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunması

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