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Akar: "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer...
9 dakika önce
Akar: "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Akar: "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak."
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