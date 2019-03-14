Akar Tekstil İhracat Yıldızları Arasında Yerini Aldı

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ihracatın ve istihdamın lokomotifi olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları arasından 2018 yılında 2 milyon Dolar ve üzeri ihracat yapan 85 firma yaptıkları ihracat oranlarına göre ödüllendirildi. 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat oranı ile Altın - Gold İhracat Yıldızları Arasında yer Alan Akar Tekstil adına ödülü Mali İşler Müdürü Aslı Erküçükaldı.

Akar Tekstil, yaklaşık 2000 çalışanı ile İzmir ve Kula fabrikalarında İspanya, Almanya ve Türkiye tasarım ofislerinde kendi tasarımcıları tarafından hazırlanan tasarımları tamamen iç üretim hatlarında gerçekleştirmektedir. Bilim Sanayi ve Teksnoloji Bakanlığı onaylı Arge Merkezi'nde gerçekleştirilen çevreci projeler sayesinde doğaya ve tüketicilerin yararına olan ürünler tasarlamaktadır. Aynı zamanda birçok sosyal projenin içinde yer alan Akar Tekstil ortalama %70 kadın çalışanı ile kadınların iş hayatına katılması konusunda öncü konumdadır. Altın - Gold İhracat Yıldızları arasında yer almanın kendileri için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu paylaşan Akar Tekstil Yönetimi, önümüzdeki yıllarda daha da yüksek ihracat rakamlarına ulaşmak için yeni üretim tesisleri açıpkadın istihdam oranının arttırmayı hedeflediklerini, ayrıca çevreye duyarlı ve sosyal içerikli yeni projeler ile hem çalışanlarına, hem müşterilerine hem de Türkiye'ye yararlı olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtmişlerdir.