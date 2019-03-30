Akar Tekstil İle Kula'da Bin Beş Yüz Kişi Daha İstihdam Sağlayacak
47 dakika önce
Akar Tekstil ve Kula Belediyesi işbirliğiyle Kula'da 1750 kişinin istihdam olanağı sağladığı tekstil fabrikasına ek olarak ikinci fabrika için imzalar atıldı.
Türkiye'nin tekstil sektöründe önemli ihracatçılarından olan Akar Tekstil, Kula'da bin yedi yüz kişinin istihdam sağladığı tekstil fabrikasına ek olarak Kula Belediyesi işbirliğinde ikinci bir protokol daha imzaladı. Kula Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen protokol törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaymakam Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Milletvekilleri, Siyasi Partilerin ilçe Başkanları, Meclis Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri katıldı. Akgün Mahallesi'ne 11 Bin metrekare alan üzerine inşa edilen tekstil fabrikasının yanına inşa edilecek olan ikinci fabrikada ise 1500 kişi daha istihdam sağlamış olacak. Kula'nın geleceğini sağlam temeller üzerine attıklarını ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin; " Kulamızda her gün yeni projelere imza atıyoruz. Kula'da işsizliğe son vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Akar tekstil işbirliği ile Kula'da kurduğumuz Akar Tekstil fabrikasına şimdi de ek olarak 1500 kişilik daha yenisini açıyoruz. Kula'da yapılan istihdam projeleri ile iş sahibi olan vatandaşlarımız mutlu, biz ise onlardan daha mutluyuz. Kulamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:30 Kaynak: Bültenler
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