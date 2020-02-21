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Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize...
7 saat önce
Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.
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