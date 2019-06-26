Son Dakika Haberleri: Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
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Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte.

Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:28 
milli savunma bakanı, Ekonomi
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