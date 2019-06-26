Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:28
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