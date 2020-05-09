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Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı,...
6 saat önce
Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.
Akar: "(Terhis ve celpler) Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:46 Kaynak: AA
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