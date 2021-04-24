Akar: "Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu."

Akar: "Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu.

Akar: "Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Akar: 'Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu.' - Son Dakika

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