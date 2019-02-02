Son Dakika Haberleri: Akar: "Teröristlerin ve Destekçilerinin Hiçbir Kurtuluşu Yok. Bunlarla Mücadelemiz Sonuna Kadar...

Akar: "Teröristlerin ve Destekçilerinin Hiçbir Kurtuluşu Yok. Bunlarla Mücadelemiz Sonuna Kadar...

1 saat önce

Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Akar:
Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: AA

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