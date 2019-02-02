Akar: "Teröristlerin ve Destekçilerinin Hiçbir Kurtuluşu Yok. Bunlarla Mücadelemiz Sonuna Kadar...
1 saat önce
Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: AA
FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz
PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı