Akar: "Teröristlerin ve Destekçilerinin Hiçbir Kurtuluşu Yok. Bunlarla Mücadelemiz Sonuna Kadar...

Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Akar: "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok."

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