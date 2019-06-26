Akar: "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir...

Akar: "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor.

Akar: "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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