Akar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na esnafın sorunlarını iletti - Son Dakika

Akar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na esnafın sorunlarını iletti

01.01.2021 00:01
Akar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na esnafın sorunlarını iletti, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında görüntülü konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda Ordu ve ilçelerindeki oda başkanları esnafların yaşadığı sorunları paylaşarak çözülmesi noktasında yapılması gerekenleri başkan Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında görüntülü konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda Ordu ve ilçelerindeki oda başkanları esnafların yaşadığı sorunları paylaşarak çözülmesi noktasında yapılması gerekenleri başkan Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Düzenlenen konferansta söz alan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, esnafın yaşadığı sıkıntıları anlatarak TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu ile paylaştı.

Zoom üzerinden yapılan görüşmede sorunları dile getiren Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Geçtiğimiz hafta zoom üzerinden Ordu'da yönetim kurulu başkanlarımız ve meclis üyelerimizle yapılan görüntülü konferansta Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanımızla beraber güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Burada altı oda başkanımız ve yönetimimiz söz aldı. Konu zaten pandemi süreci olduğu için özellikle bir konu üzerinde durmak istedim. Zaten şu an ulusal marketlerin çoğalması önlenemiyor. Bende başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na marketlerin faaliyet dışında bulunmaması gerektiğin konusunda istişarelerde bulundum. Yani marketler gıda ve temizlik ürünü haricinde kırtasiye, beyaz eşya gibi ürünleri satışının kısıtlanması gerektiğini söyledim. Çünkü ayakkabıcı, tuhafiyeci, lokantacılarımız da dahil olmak üzere herkes bu konuda sorun yaşadığını söyledi. Onlar sadece gıda ve temizlik ürünlerini satsınlar istiyoruz. Diğer esnaflarımızda günlük satışlarını yapsın ve en azından iş yerlerini siftah yaparak kapatsın istiyoruz. Bir diğer konu ise iş yerlerimizle alakalı sigorta primleri, çekler ve çalışanların kısa çalışma ödeneğiyle alakalı yaşadığı zorlukları Başkanımız Hisarcıklıoğlu ile paylaştık. Bir başka konu ise geçtiğimiz aylarda uzun vadeli konut finansmanı yaparak inşaat sektörü canlandırılmış oldu. Tabi bu yapılan vade düzenlemesi diğer sanayi kuruluşlarımıza da uygulanmasını istiyoruz gibi bir çok sorunlarımızı TOBB başkanımızla paylaştık. Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanımızda sorunlarımızı tek tek not alarak ilgileneceğini söyledi" diye konuştu.

Toplantı sonrası Hisarcıklıoğlu sorunları mutlaka Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ve esnafın yanında olunacağını söyledi. - ORDU

Akar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na esnafın sorunlarını iletti

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na esnafın sorunlarını iletti - Son Dakika Ekonomi


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