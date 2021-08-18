Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile ayrı ayrı görüşen Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u da kabul etti.???????