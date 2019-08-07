Akar: "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik....
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Akar: "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti.
Akar: "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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