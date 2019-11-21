Son Dakika Haberleri: Akar: "(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral...
Son Dakika Güncel Akar: '(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral... - Son Dakika

Akar: "(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral...

6 saat önce

Akar: "(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi.

Akar:

Akar: "( TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi."

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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