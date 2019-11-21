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Akar: "(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral...
6 saat önce
Akar: "(TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Akar: "( TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi."
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