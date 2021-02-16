Akar: "TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir."
16.02.2021 15:29
Akar: "TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir.
Akar: " TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir."
Terör, PKK, TSK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: 'TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir.' - Son Dakika
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