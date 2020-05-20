Akar: "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra...
Akar: "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti.
Akar: "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti."
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:46 Kaynak: AA
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