Akar: "(Türk gemisindeki hukuk dışı arama) Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."
24.11.2020 15:35
Akar: "(Türk gemisindeki hukuk dışı arama) Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.
Akar: "(Türk gemisindeki hukuk dışı arama) Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."
Türk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '(Türk gemisindeki hukuk dışı arama) Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.' - Son Dakika
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