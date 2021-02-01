Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans aracılığıyla görüşerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. - Son Dakika

Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans aracılığıyla görüşerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
01.02.2021 16:39
Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans aracılığıyla görüşerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans aracılığıyla görüşerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Türk, Rus, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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