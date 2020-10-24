Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir" - Son Dakika

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (2)

Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir."