Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir" - Son Dakika

Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir"

24.10.2020 13:47

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (2)

Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir."

Akar: (S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir
Akar: (S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir
Akar: (S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir
Akar: (S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir

Hulusi Akar, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar: '(S400 hava ve füze savunma sistemi) Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir' - Son Dakika

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