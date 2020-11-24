Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır." - Son Dakika

Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."

24.11.2020 15:31
Akar:

Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır.

Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."

İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar: '(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır.' - Son Dakika


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