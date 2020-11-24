Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."
24.11.2020 15:31
Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır.
Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."
İcra, Türk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır.' - Son Dakika
Son Dakika Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı