Son Dakika Haberleri: Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ülkemizde veya Sınırlarımız Ötesinde, Nerede Olursa Olsun...

Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ülkemizde veya Sınırlarımız Ötesinde, Nerede Olursa Olsun...

1 saat önce

Akar: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı."

Akar: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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