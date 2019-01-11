Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ülkemizde veya Sınırlarımız Ötesinde, Nerede Olursa Olsun...
1 saat önce
Akar: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı."
Akar: "Türkiye Cumhuriyeti
devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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