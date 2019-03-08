Son Dakika Haberleri: Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin Kuzeyinde Toplam 17 Bin Terörist Var. 750'si Yurt İçinde, 3...

Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin Kuzeyinde Toplam 17 Bin Terörist Var. 750'si Yurt İçinde, 3...

1 saat önce

Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde.

Akar:
Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Suriye, Irak, Türkiye, Güncel
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