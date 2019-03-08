Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin Kuzeyinde Toplam 17 Bin Terörist Var. 750'si Yurt İçinde, 3...
1 saat önce
Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde.
Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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