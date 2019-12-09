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Akar: "Türkiye kendi kararlarını kendisi alır"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (14)

Akar: Türkiye kendi kararlarını kendisi alır

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:51 Kaynak: AA
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