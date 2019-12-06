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Akar: "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.
6 saat önce
Akar: "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: AA
Akar: " Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız"
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