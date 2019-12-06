Son Dakika Haberleri: Akar: "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.
Son Dakika Güncel Akar: 'Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. - Son Dakika

Akar: "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.

6 saat önce

Akar: "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.

Akar:

Akar: " Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız"

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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