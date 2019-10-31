Son Dakika Haberleri: Akar: "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."
Son Dakika Güncel Akar: 'Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat.'

Akar: "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."

1 saat önce

Akar: "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."

Akar:

Akar: " Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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