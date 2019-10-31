Akar: "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."
1 saat önce
Akar: "Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Akar: " Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat."
ABD'nin sözde soykırım hamlesinin Meclis'te kınanması Resmi Gazete'de: Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir Bağdadi'yi ihbar eden kişinin en yakınındaki bir isim olduğu iddia edildi DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı TBMM'de, Amerika'nın sözde Ermeni soykırımı tasarısını bir tek HDP kınamadı