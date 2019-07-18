Akar: "Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya...
18 dakika önce
Akar: "Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:22 Kaynak: AA
Akar: " Türkiye
'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır."
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