Son Dakika Haberleri: Akar: "Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya...
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Akar: "Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya...

18 dakika önce

Akar: "Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır.

Akar:
Akar: " Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır."
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:22 Kaynak: AA
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