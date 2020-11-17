Akar: "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz."

Akar: "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.

Akar: "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz."

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Akar: 'Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz.' - Son Dakika

Son Dakika

Ermenistan'ın cephedeki perişan halini Genelkurmay Başkanı itiraf etti: Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı

İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi

Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var

Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz

Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı

Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor