Akar: "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz" - Son Dakika

Akar: "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz"
17.11.2020 16:07
Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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