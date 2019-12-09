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Akar: "Türkiye planı ve Baltık-Polonya planı söz konusu. Planlarla ilgili sıkıntı bizden...
6 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:39 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (2)
Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi