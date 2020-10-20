Akar: "(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı" - Son Dakika

Akar: "(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı"
20.10.2020 15:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın birlik komutanları ile video konferans yoluyla görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın birlik komutanları ile video konferans yoluyla görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Akar: "(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı."
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