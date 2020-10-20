Akar: "(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın birlik komutanları ile video konferans yoluyla görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Akar: "(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı."