Akar: "(Üs Bölgesine Yönelik Provokasyon) Erbil Yönetiminin Zamanında ve Kapsamlı Tepkisi, Aldığı...
6 dakika önce
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır"
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır"
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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