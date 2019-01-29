Son Dakika Haberleri: Akar: "(Üs Bölgesine Yönelik Provokasyon) Erbil Yönetiminin Zamanında ve Kapsamlı Tepkisi, Aldığı...

Akar: "(Üs Bölgesine Yönelik Provokasyon) Erbil Yönetiminin Zamanında ve Kapsamlı Tepkisi, Aldığı...

6 dakika önce

Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır"

Akar:
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:17 Kaynak: AA

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