Son Dakika Haberleri: Akar: "(Üs Bölgesine Yönelik Provokasyon) Mehmetçik'le Mücadele Edemeyeceklerini Gördüklerinden...

Akar: "(Üs Bölgesine Yönelik Provokasyon) Mehmetçik'le Mücadele Edemeyeceklerini Gördüklerinden...

46 dakika önce

Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar"

Akar:
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Masum, Güncel
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