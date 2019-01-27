Akar: "(Üs Bölgesine Yönelik Provokasyon) Mehmetçik'le Mücadele Edemeyeceklerini Gördüklerinden...
46 dakika önce
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar"
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar"
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: AA
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