Son Dakika Haberleri: Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda...
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Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda...

1 saat önce

Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.

Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda..., System.String[]

Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı

Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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