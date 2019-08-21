Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda...
1 saat önce
Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:44 Kaynak: AA
Akar ve Esper, planlamanın ilerki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı
Ankara'da sağanak yağış etkili oldu Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü Bülent Arınç AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu