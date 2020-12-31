Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti - Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'a gelişi

Akara'ın salona gelişlerinde askerleri "Selam asker" ifadesiyle selamlayan Akar ve Zakirov tören öncesinde Türkiye Azerbaycan dostluğunu anlatan fotoğraf sergisini gezmesi BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.